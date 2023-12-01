Суд вынес приговор похитившим оборудование на 9 млн рублей из тепловых пунктов в Подмосковье

Московский областной суд вынес приговор в отношении пяти соучастников, похищавших дренажные насосы и сантехническое оборудование из индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах Ленинского округа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Серию краж злоумышленники совершили с сентября по ноябрь прошлого года. Общая сумма причиненного ущерба превысила девять миллионов рублей, уточнили в надзорном ведомстве. Все похищенное оборудование подсудимые реализовывали, а затем распределяли вырученные деньги между собой.

Суд приговорил злоумышленников к сроку от 4,5 года до 9,5 года с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Московской области раскрыли серию краж строительной техники на сумму более тридцати миллионов рублей.