Мужчину, подозреваемого в незаконном производстве наркотиков, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Королев по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали в Москве тридцатипятилетнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе обыска по месту жительства, задержанного в квартире, расположенной в одном из домов в Королеве, были изъяты: пакет с порошкообразным веществом, электронные весы, вакууматор, различные стеклянные и пластиковые емкости с неизвестными веществами и жидкостью.

Таким образом, в отношении задержанного следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. При этом Королевским городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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