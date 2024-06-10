Уголовное дело возбудили по факту массового отравления детей в Истре

Следователи возбудили дело по факту массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, за последние три дня в больницу обратились четырнадцать детей в возрасте от семи до шестнадцати лет. Выяснилось, что причиной плохого самочувствия несовершеннолетних могла стать острая кишечная инфекция.

Следователи и криминалисты допросили детей и руководство отеля. Все сведения о случившемся направлены в Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей отравились газом в Щелково.