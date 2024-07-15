Мужчину, подозреваемого в организации занятия проституцией, задержали в Наро-Фоминске

Сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали в подмосковном Наро-Фоминске шестидесятишестилетнего местного жителя, подозреваемого в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в полицию поступила информация о том, что в одном из банных комплексов, расположенных на улице Огородной, оказываются услуги интимного характера за денежное вознаграждение. В результате оперативно-розыскных мероприятий по данному адресу после передачи денег за оказание интимных услуг клиентам полицейскими задержаны три женщины в возрасте от 23 до 36 лет.

Также оперативники на месте задержали организатора незаконной деятельности, который подыскивал девушек для оказания интимных услуг, договаривался с клиентами о стоимости, месте и времени, а также осуществлял учет денежных средств. В отношении мужчины дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ.

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