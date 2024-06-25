Мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт 11 килограммов наркотиков, задержали в Чехове

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков из городского округа Чехов задержали двадцатичетырехлетнего жителя Мытищи, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские задержали злоумышленника в арендованном им гараже в деревне Васькино в результате поступившей оперативной информации. Так, в помещении оперативники обнаружили более 100 емкостей с различными жидкостями. А в припаркованной рядом с местом происшествия машине сотрудники полиции обнаружили еще 16 канистр с аналогичным содержимым.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Чеховским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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