Мужчину, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии эфедрона, задержали в подмосковном Щелково

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» около одного из домов в микрорайоне Лосиный Остров-1 задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, при личном досмотре у злоумышленника обнаружены и изъяты три полимерных свертка с веществом светлого цвета, а также мобильный телефон с фотографиями координат тайников-закладок. А в результате осмотра места происшествия в деревне Оболдино полицейскими обнаружено еще три свертка с аналогичным содержимым. Общая масса изъятого вещества составила более трех килограммов.

Согласно заключению проведенной экспертизы, в порошке из трех свертков содержится наркотическое средство — эфедрон, общей массой свыше 1,5 килограммов. Мужчина пояснил, что наркотик он должен был поместить в тайники, расположенные в Московской области и Республике Татарстан.

В отношении подозреваемого следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. Самому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что дело о гибели четырех девушек в ДТП в Подмосковье передано в Следственный комитет.