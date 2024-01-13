Мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм своей сожительнице, задержали в Ступино

Тридцатидевятилетнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 42-летней женщины, задержали в подмосковном Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что накануне между сожителями на фоне личной неприязни произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил потерпевшую. К сожалению, женщина скончалась на месте от полученных травм, а мужчина был незамедлительно задержан и доставлен к следователю.

Примечательно, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы всего лишь год назад. Ожидается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что жительница Одинцово чуть не зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры.