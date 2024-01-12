Жительница Одинцово чуть не зарезала сожителя в ходе бытовой ссоры

В Одинцово 43-летняя местная жительница обвиняется в покушении на убийство своего сожителя, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Инцидент произошел накануне. Мужчина и женщина поссорились. В ходе конфликта последняя схватила нож и нанесла оппоненту не менее трех ударов.

Раненого 45-летнего мужчину доставили в реанимацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и изъяли орудие преступления. Назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Зарайске пенсионер зарезал своего сына.