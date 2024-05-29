Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на магазин, задержали в Чехове

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Чехове ранее судимого тридцатилетнего жителя Ростовской области, подозреваемого в совершении разбойного нападения на продавцов магазина. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время злоумышленник зашел в продуктовый магазин, расположенный в поселке Мещерское, и, угрожая ножом продавцам, потребовал отдать ему бутылку виски. Получив отказ, нападавший оставил нож на прилавке и вышел из торговой точки.

Примечательно, что благодаря камерам видеонаблюдения полицейские смогли установить личность злоумышленника, и в последствии задержать. Следователем в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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