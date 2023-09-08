Мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на местных жителей, задержали в Подольске

Сотрудники уголовного розыска из Подольска задержали ранее судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении разбойного нападения и угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Стало известно, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на прохожих. Правонарушитель, угрожая ножом, потребовал от мужчины и женщины отдать ему ценные вещи. Затем он повалил гражданина на землю и начал его избивать, однако заметив в руках знакомой потерпевшего рюкзак, погнался за ней.

К счастью, испуганная женщина успела скрыться от преследователя в одном из подъездов жилого дома. Пока убегала она выронила рюкзак, который впоследствии и подобрал нападавший. По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 162 и статьей 119 УК РФ.

Подозреваемого в совершении противоправных деяний удалось оперативно задержать. А в ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли рюкзак заявителя. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Щелково предъявили обвинение жителю, который пытался зарезать своего сына.