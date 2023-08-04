Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотика, задержали сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе

Ранее судимого пятидесятиоднолетнего мужчину, передвигавшегося на каршеринге, задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в сбыте наркотических средств.

Отмечается, что изначально водителя остановили лишь для проверки документов, однако он заметно нервничал и вел себя подозрительно. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести его личный досмотр. Так, в кармане куртки злоумышленника и в арендованном им автомобиле было обнаружено и изъято 9 свертков с порошкообразным веществом.

Согласно проведенной экспертизе, в одном из изъятых свертков находится наркотическое средство — N-метилэфедрон, остальное исследуют позднее. Задержанный рассказал, что наркотик должен был разложить в тайники-закладки на территории округа для дальнейшего сбыта.

Ранее стало известно, что жителю Подмосковья, который бросил нож в ребенка, предъявили обвинение.