Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотика, задержали сотрудники Госавтоинспекции в Балашихе
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Ранее судимого пятидесятиоднолетнего мужчину, передвигавшегося на каршеринге, задержали в подмосковной Балашихе по подозрению в сбыте наркотических средств.
Отмечается, что изначально водителя остановили лишь для проверки документов, однако он заметно нервничал и вел себя подозрительно. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести его личный досмотр. Так, в кармане куртки злоумышленника и в арендованном им автомобиле было обнаружено и изъято 9 свертков с порошкообразным веществом.
Согласно проведенной экспертизе, в одном из изъятых свертков находится наркотическое средство — N-метилэфедрон, остальное исследуют позднее. Задержанный рассказал, что наркотик должен был разложить в тайники-закладки на территории округа для дальнейшего сбыта.
Ранее стало известно, что жителю Подмосковья, который бросил нож в ребенка, предъявили обвинение.