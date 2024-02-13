Мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков, задержали в подмосковном Домодедово

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в Домодедово тридцатилетнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в вечернее время в ходе патрулирования полицейские обратили внимание на мужчину, который вышел из леса с рюкзаком. Заметив экипаж ППСП, гражданин ускорил шаг и бросил сумку на землю. Сотрудники полиции остановили его, проверили документы, а также досмотрели оставленную им вещь, в которой обнаружили два пакета с неизвестным веществом.

Согласно заключению проведенной экспертизы, содержимое пакетов является наркотическим средством — мефедроном, весом около килограмма. Со слов задержанного, он за денежное вознаграждение выполнял функции курьера: забирал из тайников наркотики и распространял по координатам.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также статье 228.1 УК РФ. Домодедовским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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