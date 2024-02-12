В Красногорске нетрезвый мужчина во время ссоры с женой выстрелил в нее из карабина «Сайга»

В Красногорске задержали местного жителя, который устроил стрельбу из карабина «Сайга» во время ссоры с женой. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС .

Инцидент произошел в квартире на Успенской улице, уточнил собеседник агентства. Сначала мужчина, который находился в нетрезвом состоянии, начал угрожать супруге карабином, а затем выстрелил в ее сторону.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они задержали стрелка и изъяли у него целый арсенал оружия — лук, арбалет, два нарезных карабина и несколько пневматических пистолетов.

По факту произошедшего проводится проверка. Также известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что у жителя Раменского нашли арсенал с оружием и патронами.