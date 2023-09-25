Мужчину, подозреваемого в совершении серии краж автомобилей, задержали подмосковные полицейские

Безопасность

Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]

Сотрудники Управления уголовного розыска Московской области совместно с коллегами из УМВД России «Пушкинское» задержали тридцатипятилетнего жителя Сергиево-Посадского городского округа, который ранее похитил две иномарки.

Выяснилось, что в течение двух суток злоумышленник с помощью специального технического устройства похитил два автомобиля иностранного производства одной и той же марки и модели, припаркованных во дворах домов в подмосковной Ивантеевке. По данным фактам следователем были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ.

Отмечается, что полицейские смогли установить маршрут передвижения похищенных иномарок, а затем и личность подозреваемого. А затем в результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан по месту жительства.

В двух заброшенных гаражных боксах в городе Хотьково и поселке Богородское оперативные сотрудники обнаружили и изъяли похищенные машины. После проведения следственных мероприятий автомобили вернут их законным владельцам.

Ранее стало известно, что подмосковная школьница сбежала из дома после того, как мать узнала, что она курит.

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