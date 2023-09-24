Подмосковная школьница сбежала из дома после того, как мать узнала, что она курит

Мама школьницы из подмосковного Павловского Посада обратилась в отделение полиции с заявлением о пропаже дочери. Об этом сообщили в SHOT .

Там она рассказала, что у них с дочерью произошел словесный конфликт из-за того, что в смартфоне девочки нашлась фотография, на которой та курила электронную сигарету.

Мать отругала дочку, отобрала у нее мобильник и пошла спать, а когда на следующий день утром пришла в ее комнату — там уже никого не было. Родители сначала искали ребенка по адресам друзей и подруг, но безрезультатно, после этого они пошли в полицию. Сейчас девушку разыскивают полицейские, пока ее местонахождение неизвестно.

Ранее стало известно, что массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на севере Подмосковья.