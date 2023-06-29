Мужчину при попытке сбыта наркотиков задержали в подмосковном Егорьевске

Почти сорок свертков с порошкообразным веществом изъяли у пятидесятилетнего жителя Егорьевска сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков.

Отмечается, что мужчину задержали в лесном массиве вблизи кладбища. Полицейские в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли наркотики у задержанного в нижнем белье. Мужчина пояснил, что он планировал разложить их в тайники-закладки для дальнейшего сбыта.

Ранее сообщалось, что жителя Химок задержали по подозрению в убийстве знакомого в ходе ссоры.