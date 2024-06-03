Мужчину, пытавшегося сбыть крупную партию гашиша, задержали в подмосковном Солнечногорске

Сотрудники уголовного розыска задержали в лесном массиве вблизи деревни Голубое в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков тридцативосьмилетнего жителя Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что у гражданина был обнаружен и изъят мобильный телефон, в котором находились координаты тайника с наркотическим веществом. При осмотре участка местности по указанным координатам обнаружены и изъяты три свертка с прессованным веществом, массой более килограмма.

Согласно проведенной экспертизе, в одном из свертков находится наркотическое средство — гашиш, весом примерно четыреста граммов. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили после жестокого избиения мужчины толпой в Одинцово.