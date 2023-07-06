Мужчину, совершившего поджог чужой иномарки, задержали полицейские в Подмосковье

Тридцатидвухлетнего жителя Ногинска задержали по подозрению в умышленном уничтожении имущества. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Отмечается, что ночью дежурную часть поступило сообщение что на территорию одного из административных зданий проник неизвестный. Этот мужчина поджег автомобиль иностранного производства и попытался повредить электрораспределительную станцию. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Полицейские смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления, после чего задержали его возле одного из домов города. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуево две девушки получили травмы в результате падения кабинки аттракциона.