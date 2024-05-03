Жители коттеджного поселка «Горки Лайф» в Дмитровском округе Подмосковья нашли у дороги тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет, сообщил РЕН ТВ .

По информации телеканала, страшную находку люди сделали во время субботника. Они решили убрать от мусора территорию вдоль дороги к населенному пункту.

Также сообщается, что на место были вызваны оперативники. В настоящее время устанавливаются личности родителей умершего новорожденного.

Ранее сообщалось, что в подмосковном лесу нашли скелет пропавшей без вести пенсионерки.