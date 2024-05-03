Труп младенца в пакете нашли на обочине дороги у коттеджей в Подмосковье — СМИ
РЕН ТВ: труп младенца в пакете нашли на обочине дороги у коттеджей в Подмосковье
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Жители коттеджного поселка «Горки Лайф» в Дмитровском округе Подмосковья нашли у дороги тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, страшную находку люди сделали во время субботника. Они решили убрать от мусора территорию вдоль дороги к населенному пункту.
Также сообщается, что на место были вызваны оперативники. В настоящее время устанавливаются личности родителей умершего новорожденного.
Ранее сообщалось, что в подмосковном лесу нашли скелет пропавшей без вести пенсионерки.