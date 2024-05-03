Труп младенца в пакете нашли на обочине дороги у коттеджей в Подмосковье — СМИ

РЕН ТВ: труп младенца в пакете нашли на обочине дороги у коттеджей в Подмосковье

Безопасность
Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Жители коттеджного поселка «Горки Лайф» в Дмитровском округе Подмосковья нашли у дороги тело младенца, завернутое в полиэтиленовый пакет, сообщил РЕН ТВ.

По информации телеканала, страшную находку люди сделали во время субботника. Они решили убрать от мусора территорию вдоль дороги к населенному пункту.

Также сообщается, что на место были вызваны оперативники. В настоящее время устанавливаются личности родителей умершего новорожденного.

Ранее сообщалось, что в подмосковном лесу нашли скелет пропавшей без вести пенсионерки.

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