Мужчину, угнавшего чужой автомобиль, нашли в Подмосковье по биологическим следам

Подмосковные полицейские смогли установить подозреваемого в краже автомобиля благодаря базе данных геномной информации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что житель Жуковского обратился в дежурную часть с заявлением о краже его автомобиля иностранного производства. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей. Позднее машина была замечена в Тверской области.

«В ходе биологической экспертизы сотрудники экспертно-криминалистического центра на изъятой из салона автомобиля пластмассовой бутылке обнаружили слюну и выявили генетический профиль мужчины. При проверке по Федеральной базе данных геномной информации было установлено его совпадение с генотипом ранее судимого за разбой 32-летнего жителя Раменского района», — отметили в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать подозреваемого в съемной квартире в городе Клин. Жуковским городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Иномарка возвращена законному владельцу.

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