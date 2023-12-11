Мужчину, укравшего часть суммы найденных им денег, задержали в подмосковном Жуковском

Двадцатичетырехлетнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа, подозреваемого в краже, задержали сотрудники уголовного розыска в городском округе Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник, находясь в очереди у одной из касс в продуктовом магазине, заметил, как у покупательницы из кармана куртки выпало несколько пятитысячных купюр. Мужчина быстро поднял их и незаметно забрал две банкноты. Оставшуюся сумму он вернул женщине.

Отмечается, что подозреваемого задержали в квартире его знакомого в Жуковском. Со слов правонарушителя, похищенные деньги он потратил на личные нужды. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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