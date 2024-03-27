Мужчину, укравшего два телевизора из арендованной квартиры, задержали в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска задержали в Дмитровском городском округе ранее судимого тридцатисемилетнего жителя Москвы, который похитил из арендуемой квартиры два жидкокристаллических телевизора. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что злоумышленник арендовал квартиру в одном из жилых домов, расположенных на улице Спасской. Когда необходимо было освобождать жилище, мужчина похитил из него два телевизора.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Со слов мужчины, похищенное имущество он сдал в ломбард, после чего направился в столицу, где и потратил вырученные деньги.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Примечательно, что в настоящее время один телевизор изъят сотрудниками полиции и возвращен законному владельцу.

Ранее стало известно, что задержан полицейский, протаранивший припаркованные машины в Химках.