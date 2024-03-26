Задержан полицейский, протаранивший припаркованные машины в Химках

Полицейские задержали водителя иномарки, который повредил три припаркованных автомобиля, а затем совершил столкновение с проезжающей мимо машиной.

Инцидент произошел накануне в Химках, уточнила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанным оказался сотрудник одного из местных отделов полиции. Теперь его уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности.

Также начата служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Клину задержали местного жителя за вождение в нетрезвом виде.