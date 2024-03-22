Мужчину, укравшего телефона у пассажирки автобуса, задержали полицейские в Химках

Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковных Химках ранее судимого 23-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в краже телефона у пассажирки автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник при входе в автобус незаметно вытащил мобильный телефон из кармана куртки девушки и скрылся. Позже владелица заметила пропажу и обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские смогли задержать преступника по месту его временного проживания.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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