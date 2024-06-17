Мужчину, выращивавшего наркотики в сарае, задержали полицейские в подмосковном Чехове

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в Чехове сорокаоднолетнего москвича, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в сарае, расположенном на участке одного из СНТ, организовал лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений. Для этого мужчина и купил семена, удобрения, тепловые лампы, вентиляторы и другое необходимое оборудование.

Так, при осмотре помещения сотрудниками полиции обнаружены и изъяты восемь кустов растений, запаянные пакеты с веществом, электронные весы, а также различный упаковочный материал. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Ранее стало известно, что жителю Подмосковья, который задушил жену и соврал полицейским, предъявили обвинение.