Мужчину, забравшего забытые деньги и паспорт, задержали подмосковные полицейские в Москве

Сотрудники уголовного розыска из городского округа Химки задержали 43-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который забрал забытые мужчиной деньги и паспорт. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что мужчина снял денежные средства с карты в банкомате, положил их вместе с заграничным паспортом на верхнюю крышку устройства, отвлекся на телефон и ушел. При этом оставленные вещи заметил рядом стоящий гражданин, который незаметно взял их и положил в карман. Ущерб составил почти сорок тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали в Москве подозреваемого в совершении противоправного деяния. В ходе обыска у правонарушителя изъята ранее похищенная сумма. Однако паспорт он выбросил на одной из улиц столицы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. А судом фигуранту дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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