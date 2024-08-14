Мужчину задержали после уличной драки в подмосковном Красногорске

Полицейские разбираются в обстоятельствах уличной драки, которая произошла в Красногорске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Потасовка случилась возле дома на Кленовой улице. Участниками конфликта стали четыре человека, один из них угрожал оппонентам ножом и высказывал угрозы убийством.

Правонарушителем оказался житель столицы 1984 года рождения. Его доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках ищут злоумышленника, который обстрелял окна жилого дома.