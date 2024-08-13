Неизвестный обстрелял окна жилого дома в подмосковных Химках

В Химках полицейские разыскивают злоумышленника, который обстрелял окна одной из квартир, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне на Береговой улице. Неизвестный, выстрелив из неустановленного предмета, попал в стеклопакет балконной двери. Никто из людей не пострадал.

В настоящее время устанавливается личность стрелка.

Ранее во Фрязино задержали мужчину, который устроил драку со стрельбой.