Мужчины из Норильска убили двоих за испорченный автомобиль

В Норильске предстанут перед судом двое мужчин, обвиняемых в совершении убийства из-за поврежденного автомобиля. Информацию предоставили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает «Лента.ру».

Обоим предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство.

Согласно материалам следствия, в августе 2002 года 27-летний горожанин, вернувшись в Норильск, обнаружил, что его транспортным средством пользовались двое неизвестных, вследствие чего оно пришло в неисправное состояние. Стремясь отомстить за нанесенный ущерб, он вооружился обрезом и разыскал виновников.

В ходе выяснения обстоятельств мужчина выстрелил одному из них в голову, лишив его жизни. Затем он попросил приятеля помочь вывезти тело в безлюдную местность и замести следы. Сообщник согласился. Когда второй участник столкновения пригрозил местью за убитого, преступники устранили и его.

В рамках мероприятий по раскрытию нераскрытых преступлений прошлых лет было проведено повторное изучение материалов уголовного дела и возобновлено следствие. В результате следственных действий была установлена причастность обвиняемых к инкриминируемым деяниям. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

