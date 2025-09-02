Мужчины в Судаке получили черепно-мозговые травмы после драки

В Судаке, Крым, два туриста подверглись жестокому нападению из-за конфликта при попытке попасть в местное кафе. Инцидент с участием граждан РФ зафиксировали на видео и распространили в телеграм-канале «Mash на волне».

На видеозаписи видно, как двое мужчин вступают в словесную перепалку с местными жителями. Конфликт быстро перерос в физическое столкновение. Один из прибывших в Судак был сбит с ног и избит ногами.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью, где им были поставлены диагнозы «черепно-мозговая травма». Позднее мужчины подали заявление в полицию, однако, по их словам, им было отказано в помощи со стороны правоохранительных органов.

Опасаясь дальнейшего преследования со стороны нападавших, мужчины сообщили, что покинули Судак и направились в Симферополь.

