Мужчины в Судаке получили черепно-мозговые травмы после драки

Mash: в Судаке двух мужчин избили из-за попытки попасть в кафе, у них ЧМТ
Фото: [unsplash.com]
В Судаке, Крым, два туриста подверглись жестокому нападению из-за конфликта при попытке попасть в местное кафе. Инцидент с участием граждан РФ зафиксировали на видео и распространили в телеграм-канале «Mash на волне».
На видеозаписи видно, как двое мужчин вступают в словесную перепалку с местными жителями. Конфликт быстро перерос в физическое столкновение. Один из прибывших в Судак был сбит с ног и избит ногами.
Пострадавшие обратились за медицинской помощью, где им были поставлены диагнозы «черепно-мозговая травма». Позднее мужчины подали заявление в полицию, однако, по их словам, им было отказано в помощи со стороны правоохранительных органов.
Опасаясь дальнейшего преследования со стороны нападавших, мужчины сообщили, что покинули Судак и направились в Симферополь.
