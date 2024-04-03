МВД Финляндии призвало продлить закрытие границ с Россией

В Министерстве внутренних дел Финляндии не исключают открытия границ с Россией, однако это произойдет только после уведомления властей. Пока ограничения предлагают продлить. Об этом стало известно из повестки заседания кабмина.

МВД обратилось к кабмину Финляндии с требованием продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Это предложение рассмотрят 4 апреля на заседании правительства.

При этом точных сроков открытия границ не называют. Инициаторы отметили, что все будет закрыто до «дальнейшего уведомления».

Напомним, что финско-российская граница пока закрыта в обе стороны до 14 апреля по соображениям безопасности. Если предложение МВД примут, то КПП будут перекрыты еще дольше.

Финляндия ограничила движение по наземной границе в ноябре 2023 года. Все из-за слишком обильного потока беженцев из третьих стран. Государство попыталось обвинить в миграционном кризисе Россию.

Ранее сообщалось, что в парламенте Грузии два депутата едва не учинили драку в ходе спора о законе об иноагентах.