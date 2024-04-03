Грузинские депутаты едва не подрались в парламенте из-за закона об иноагентах

Перепалка состоялась между исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта» Мамукой Мдинарадзе и оппозиционером Алеко Елисашвили. Парламентариев с трудом разняли во время спора, пишет сайт aif.ru .

Трансляция совещания в парламенте Грузии появилась на местном канале 1tv.ge. Депутаты обсуждали введение законопроекта об иностранных агентах. Аналогичный работает в России, США, Израиле и других странах. Однако Элисашвили заявил, что принятие такого законопроекта закроет путь в ЕС, ведь инициатива якобы российская. Мдинарадзе возмутило это сравнение.

«Немыслимо, чтобы какой-либо посол назвал этот закон «российским», — подчеркнул Мдинарадзе в разговоре с журналистами в парламенте.

После этого депутаты чуть не схлестнулись в схватке. Они кричали, а окружающим пришлось сдерживать их позывы решить спор на кулаках. В итоге стороны удалось разнять.

Спикер парламента Шалва Папуашвили также недоволен позицией некоторых депутатов, включая и Алеко Елисашвили. Он пригрозил отключить микрофоны тем, кто еще раз сравнит законопроект с российским.

Ранее сообщалось, что Порошенко собрался участвовать в выборах президента Украины и в Европарламент.