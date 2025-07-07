МВД Грузии начало расследование по делу о ранении экс-главы Аджарии

Торнике Рижвадзе, экс-руководитель Аджарской автономии в Грузии, был госпитализирован с огнестрельным ранением в области грудной клетки. Информацию об этом предоставили в Министерстве внутренних дел Грузии.

По сведениям, полученным от ведомства, Рижвадзе доставили в медицинское учреждение «Джеогоспиталь», расположенное в Сагареджо.

По факту произошедшего инцидента правоохранительные органы начали следственные мероприятия по статьям, касающимся склонения к суициду и ненадлежащего хранения огнестрельного оружия. В рамках расследования уже произведено задержание одного подозреваемого.

Представители МВД сообщили, что у Рижвадзе зафиксировано повреждение легкого. В настоящее время его состояние характеризуется как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что по факту нападения на сотрудников ДПС в КБР возбуждено дело.