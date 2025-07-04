По факту нападения на сотрудников ДПС в КБР возбуждено дело

В Нальчике по факту нападения на сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение регионального управления СКР в пятницу.

Уточняется, что следственное управление возбудило уголовное дело по признакам статьи 317 УК РФ. Напомним, ранее стало известно, что около 18 часов по московскому времени на перекрестке улиц Ленина и Ногмова в Нальчике мужчина напал на сотрудников ГАИ, полицейские нападавшего ликвидировали, а один из правоохранителей получил ранения и был доставлен в больницу. Его состояние не уточняется.

Ранее стало известно, что замминистра строительства КБР подозревают в превышении должностных полномочий — расследуется уголовное дело по статье 285 УК РФ.