МВД объявило о розыске директора Берлинского центра Карнеги

В базе данных МВД России появилась информация о розыске Александра Габуева*, директора Берлинского центра Карнеги**. Согласно записи, разыскивается Габуев Александр Тамерланович, этнический русский, родившийся в Москве 10 марта 1985 года. В карточке указано, что розыск осуществляется по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не приводится, передает РБК.

Александру Габуеву, специалисту по Китаю и журналисту, в настоящее время 40 лет. Весной 2023 года он был внесен в список иностранных агентов.

Основанием для включения Габуева в реестр иноагентов, по мнению Минюста, стало получение им финансовой поддержки от зарубежных СМИ. Помимо этого, журналист принимал участие в создании информационных материалов в сотрудничестве с иностранными источниками, в том числе с лицами, признанными иноагентами.

Министерство юстиции также отметило, что Габуев распространял подобные материалы и допускал критические высказывания в адрес российских властей. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время журналист проживает за пределами России.

Ранее сообщалось, что сбежавшую из-под домашнего ареста в РФ Екатерину Барабаш*** обнаружили в Париже.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.

**«Фонд Карнеги за международный мир» имеет статус нежелательной организации в РФ.

***внесена в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.