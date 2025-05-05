Сбежавшую из-под домашнего ареста в РФ Екатерину Барабаш обнаружили в Париже

Кинокритик Екатерина Барабаш* совершила побег из-под домашнего ареста в России и добралась до Парижа. Об этом она сама рассказала во время пресс-конференции, которую ей устроила организация «Репортеры без границ». Это же ведомство и помогало ей с побегом. Об этом сообщили «Ведомости».

Издание сослалось на данные, которые появились на сайте RSF. Барабаш во время выступления заявила, что она сорвала с себя электронный браслет, после чего проделала путь в 2800 км тайными маршрутами. Ее действия координировали «Репортеры без границ».

«Я сбежала, потому что у меня не было другого выбора», — указала она.

В отношении кинокритика в России возбуждено уголовное дело о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Ранее уже сообщалось, что Барабаш скрылась и была объявлена в розыск. Нарушение было выявлено 13 апреля благодаря системе электронного мониторинга. Когда сотрудники ведомства прибыли к месту жительства журналистки, то не обнаружили ее дома.

*внесена в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга