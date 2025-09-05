Оператор ВГТРК рассказал о своей миссии после ранения в Курской области

Оператор ВГТРК Сергей Солдатов, получивший ранение в Курской области, заявил, что главная задача съемочных групп в зоне спецоперации — показывать правду без прикрас. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», находясь на лечении в московском Центре хирургии имени Вишневского.

Солдатов отметил, что без поддержки коллег его восстановление шло бы гораздо тяжелее. Он отдельно поблагодарил корреспондента Станислава Бернвальда, который оказал ему первую помощь прямо на месте происшествия.

«Мы должны показывать правду как она есть. Война – не просто пушки, и я это понимаю. Война – это люди», — подчеркнул оператор.

Во время съемок Солдатов наступил на противопехотную мину в приграничье Курской области. Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное и дают позитивный прогноз на восстановление.

