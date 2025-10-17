МВД передало в СМИ допрос петербуржца, обвиняемого в убийстве бойца СВО из ревности

Региональное управление МВД России передало «Ленте.ру» запись допроса 42‑летнего петербуржца, которого задержали по подозрению в гибели участника специальной военной операции. На видеозаписи мужчина подробно излагает обстоятельства случившегося: он признался, что нанес удары пострадавшему, затем поместил его в багажник автомобиля и повез к больнице, но, обнаружив отсутствие признаков жизни, обмотал тело цепью и сбросил в озеро.

По версии следствия, мотивом стала ревность: между погибшим и новой связью его бывшей супруги возник конфликт. Потерпевший, 38‑летний военнослужащий, проживавший в поселке Понтонный, пропал 6 октября — родственники заявили о его исчезновении, после чего полиция установила возможную ссору с новым возлюбленным женщины.

Задержанный на допросе подтвердил, что конфликт вылился в драку на улице, затем он поместил потерпевшего в багажник и уехал за город. По его словам, спустя время мужчина перестал подавать признаки жизни; подозреваемый доставил тело в Кингисеппский район Ленинградской области, завернул в тент, обвязал металлической цепью и уронил на дно озера.

Также в показаниях фигурирует сожжение автомобиля с целью скрыть следы крови; супруга погибшего, по данным следствия, участвовала в уничтожении улик и пока проходит по делу в статусе свидетеля.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Для обнаружения и поднятия тела планируется проведение поисковой операции с привлечением водолазов; следователи продолжают расследование и собирают доказательства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье солдат открыл огонь по сослуживцам и убил двоих.