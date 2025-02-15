Стало известно о новом способе мошенничества с помощью СНИЛС

Для дистанционных мошенничеств все чаще стали применять СНИЛС. С его помощью либо получают доступ к аккаунтам Госуслуг, либо получают кредиты на чужое имя. Об этом сообщил Вадим Виноградов, декан факультета права НИУК ВШЭ. Его рассказ привела «Лента.ру».

По мнению специалиста, СНИЛС является одним из ключевых элементов финансовой и социальной идентификации его владельца. В нем содержатся крайне важные данные.

«Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — указал юрист.

Виноградов добавил, что даже если кредит не дают, то аферист не отчаивается и идет в микрофинансовую организацию, где проверка ведется гораздо менее строже. Также с помощью СНИЛС можно получить доступ к чужим Госуслугам, чтобы заменить там исходные данные. К примеру, меняются номера карт и счетов, на которые переводятся налоговые вычеты, а также различные социальные выплаты.

Ранее премьер-министр РФ Мишустин заявил, что власти подготовили ряд изменений в законодательстве, которые станут «революционными» в борьбе с телефонными аферами и интернет-мошенничествами. Ключевым нововведением станет обязательная маркировка входящих звонков. На экране телефона будет отображаться информация о типе звонка — от организации или с международного виртуального номера. Все это поможет гражданам немедленно определять потенциально опасные вызовы.