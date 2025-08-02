МВД предложило россиянам 1 млн руб. за данные, которые помогут поймать киллера Шестерина

То лицо, которое предоставит информацию, способную помочь в поимке наемного убийцы Владимира Шестерина, получит 1 млн руб. Такое обещание дали в Министерстве внутренних дел России, об этом сообщила «Лента.ру».

На счету Шестерина большое количество преступлений. Он состоял в криминальной группировке, и работал по заказу ее лидера. В нулевые годы он совершил как минимум два убийства, в том числе одно в Испании. Затем его группа продолжила убивать, и ликвидировала еще как минимум двух человек.

В 2011 году главарь преступной группировки был убит, и Шестерин скрылся от подельников, перестав выходить с ними на связь. В 2012 году его попытались задержать правоохранители, но неудачно, злоумышленник сбежал. С тех пор о нем нет никаких сведений. В полиции даже считают, что киллер уже мог уйти из жизни.

В июле 2025 года МВД обновило свою розыскную базу. В перечень самых разыскиваемых преступников России вошли 11 человек. За информацию о каждом из них предлагают по 1 млн руб. Шестерин вошел в этот список.

Ранее стало известно, что один из самых известных киллеров России 90-х годов Алексей Шерстобитов осуществляет попытки выйти по УДО. Наемный убийца больше известен под псевдонимом Леша Солдат, он был задержан в 2026 году. Выйти из тюрьмы ему предстоит только в 2029 году. За решеткой киллер написал 12 книг, он даже сумел в 2016 году жениться на 31-летней россиянке.