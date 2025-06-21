МВД раскрыло, какую «роль» чаще всего исполняют телефонные мошенники

Телефонные мошенничества остаются одним из наиболее распространенных способов кражи личных данных и денег в России. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, в 50% случаев аферисты представляются сотрудниками правоохранительных или исполнительных органов.

Как отметили в ведомстве, мошенники используют страх и доверие, чтобы вынудить жертву выполнить их требования — сообщить конфиденциальные данные или перевести деньги.

Кроме того, злоумышленники активно используют и другие сценарии. Так, известно о 30% случаях, когда аферисты представляются сотрудниками банков, которые угрожают блокировкой счетов или требуют перевода денег.

Около 10% случаев связаны с мошенничеством, когда преступники маскируются под представителей управляющих компаний или ЖКХ, в том числе «обладающих» возможностью смены домофонов или счетчиков.

Ситуаций, когда аферисты говорят, что являются специалистами Многофункциональных центров (МФЦ) или портала государственных сервисов (Госуслуг, например), и убеждают жертв подтвердить или обновить личные данные, зафиксировано порядка 7%.

Наконец, случаев, когда мошенники действуют от имени социальных служб или страховых компаний, предлагая оформить льготы или страховые программы, фиксируется около 3%.

В МВД посоветовали соблюдать бдительность и напомнили, что никакие официальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию или деньги без личной встречи и подтверждения. Кроме того, отметили в ведомстве, звонки с требованием передать личные данные или деньги с большей долей вероятности совершают мошенники.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мошенники вынудили девушку отдать $100 тыс. за «спасение» отца.