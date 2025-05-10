МВД предупредило о новой схеме мошенничества с приложениями поликлиник

В последние месяцы в России участились случаи мошенничества, связанные с использованием приложений удаленного доступа. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Отмечается, что киберпреступники выдают свои программы за официальные сервисы государственных структур и посредством звонков или сообщений призывают граждан устанавливать вредоносные приложения. Аферисты могут представляться под различными именами и должностями, в том числе сотрудниками поликлиник, управляющих компаний, «Госуслуг» или полиции.

Основной способ обмана, отметили в МВД, заключается в том, что аферисты убеждают жертв скачать «официальное» приложение для записи на прием, передачи показаний счетчиков или получения государственных услуг. После установки программного обеспечения на мобильное устройство злоумышленники получают к нему удаленный доступ и могут похитить деньги с банковских счетов, а также личные данные.

МВД России напомнило, что полиция, государственные органы и крупные организации не рассылают сообщения с просьбой установить сторонние приложения. Граждан призвали быть более внимательными, не доверять незнакомым звонкам и уточнять информацию на официальных ресурсах.

Ранее в Сети обнаружили инструкцию для украинских мошенников с грубыми ошибками и нецензурной лексикой.