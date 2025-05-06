В сети нашли инструкцию для украинских мошенников с грубыми ошибками и нецензурной лексикой

В сети появились снимки загадочной методички, предназначенной для украинских мошенников, с множеством орфографических ошибок и нецензурной лексикой, сообщило РИА Новости.

Документ, о наличии которого сообщили представители подпольной организации Stop Grave, содержит инструкции, написанные с явными ошибками. Так, например, в методичке встречаются такие слова, как «орест», «от куда», «спичь».

Опубликованные в сети фотографии документа показывают, что в методичке есть разделы, посвященные запугиванию потенциальных жертв. Например, в них содержатся упоминания об «оресте имущества на срок окончания судебного решения согласно законодательству РФ».

В разделе о похищении мошенники советуют новичкам «научиться делать плавный перевод в предложениях между борьбой».

Также в инструкции приводятся советы о том, как действовать при отказе человека сотрудничать. Например, новичкам следует говорить об «аннулировании заявки» и невозможности обратиться за помощью к правоохранительным органам. В тексте встречаются раздельное написание слова «откуда» и выражения, оскорбляющие людей, которые не верят мошенникам.

Сотрудники МВД напоминают, что разглашать свои личные данные по телефону неизвестному человеку, который представляется сотрудником правоохранительных органов, нельзя. Также не нужно переводить деньги на счета незнакомых людей.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали восемь мошенников за фиктивные ДТП на 100 млн рублей.