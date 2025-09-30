МВД предупредило о новой схеме обмана арендаторов

МВД зафиксировало новую мошенническую схему: аферисты представляются владельцами жилья и выманивают деньги у арендаторов, предлагая перевести оплату по поддельным реквизитам. Об этом говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости .

По данным полиции, злоумышленники рассылают сообщения квартирантам от имени арендодателей и просят внести оплату за жилье на «новые счета». После перевода средств связь с ними полностью обрывается.

В одном из регионов жертвой обмана стала медсестра: получив поддельное сообщение от «хозяйки квартиры», она перевела мошенникам более 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно о новой схеме мошенников с фейковым рабочим чатом в Telegram.