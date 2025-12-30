«Опустошили 3200 ячеек»: неизвестные обокрали немецкий банк на €30 млн

Неизвестные преступники совершили одно из самых громких ограблений в истории Германии, похитив около €30 млн из хранилища банка в городе Гельзенкирхен. Об этом сообщает агентство DPA.

По данным агентства, злоумышленники действовали в ночь на понедельник, 29 декабря. Они проникли в здание через соседнюю крытую автостоянку, после чего с помощью бурового инструмента проделали в стене массивное отверстие, ведущее прямо в хранилище. Там они вскрыли три тысячи двести индивидуальных сейфовых ячеек, забрав деньги и ценности.

Кража была обнаружена лишь утром, что позволило грабителям скрыться. Более двух с половиной тысяч клиентов банка стали жертвами этого налета. На следующий день около двухсот разгневанных вкладчиков собрались у отделения банка, требуя информации о своих сбережениях. Напряженная ситуация даже потребовала вмешательства полиции для наведения порядка.

По предварительной оценке, сумма ущерба приближается к тридцати миллионам евро, что позволяет считать это преступление одним из крупнейших банковских ограблений в послевоенной истории Федеративной Республики.

