МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram
Мошенники начали рассылать вирусы под видом фотографий в Telegram
Фото: [pxhere.com]
В Сети появился новый вид мошенничества, совершаемого через мессенджер Telegram. Об том предупредило Министерство внутренних дел (МВД) РФ.
По информации ведомства, злоумышленники начали активно рассылать личные сообщения с прикрепленными вредоносными файлами, выдавая их за изображения.
Как отметило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники отправляют файлы с расширением «APK», которые на первый взгляд являются обычными фото.
Однако, подчеркивают специалисты, настоящие изображения не могут иметь такое расширение. МВД призвало пользователей быть внимательными и не скачивать подозрительные файлы.
В последнее время число новых мошеннических схем в России увеличилось в разы. Аферисты используют различные методы воздействия на своих жертв, в результате чего люди лишаются денег и даже недвижимости.
Ранее в Госдуме РФ предупредили россиян о новом способе обмана родителей школьников.