МВД предупредило о новом виде мошенничества через Telegram

В Сети появился новый вид мошенничества, совершаемого через мессенджер Telegram. Об том предупредило Министерство внутренних дел (МВД) РФ.

По информации ведомства, злоумышленники начали активно рассылать личные сообщения с прикрепленными вредоносными файлами, выдавая их за изображения.

Как отметило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, мошенники отправляют файлы с расширением «APK», которые на первый взгляд являются обычными фото.

Однако, подчеркивают специалисты, настоящие изображения не могут иметь такое расширение. МВД призвало пользователей быть внимательными и не скачивать подозрительные файлы.

В последнее время число новых мошеннических схем в России увеличилось в разы. Аферисты используют различные методы воздействия на своих жертв, в результате чего люди лишаются денег и даже недвижимости.

Ранее в Госдуме РФ предупредили россиян о новом способе обмана родителей школьников.