Юрист предупредил о штрафах за ночные сигналы автомобилей во дворах

Жителям Москвы могут назначить штраф за использование автомобильного сигнала ночью во дворах. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил юрист и правозащитник Михаил Салкин.

По его словам, правила дорожного движения допускают использование звукового сигнала только в ситуациях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. В остальных случаях применение клаксона считается нарушением. За это водителю может грозить предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, в ночное время действует региональное законодательство о тишине. В столице за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность — штраф от одной до двух тысяч рублей. В Московской области сумма санкций может достигать трех тысяч рублей.

Юрист также предупредил, что попытки самостоятельно наказать шумного водителя могут привести к серьезным последствиям для самих жителей. По его словам, если кто-то повредит автомобиль, например бросив в него предмет из окна, ему придется возмещать причиненный ущерб.

Эксперт добавил, что при значительном размере ущерба — более пяти тысяч рублей — такие действия могут повлечь уже не административную, а уголовную ответственность

