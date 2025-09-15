В Петербурге женщина на Audi сбила школьника на проспекте Наставников

В Северной столице, на проспекте Наставников, автоледи, управлявшая Audi, совершила наезд на подростка. Пострадавшего школьника в критическом состоянии доставили в больницу. Инцидент был зафиксирован на видео, которое обнародовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как российский подросток пытается пересечь проезжую часть в неположенном месте. В этот момент его сбивает автомобиль иностранного производства. От силы удара несовершеннолетний отброшен на значительное расстояние.

По информации от «Mash на Мойке», женщина за рулем не смогла вовремя затормозить, увидев внезапно появившегося на дороге школьника.

