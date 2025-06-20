В Нижнем Новгороде мошенники вынудили девушку отдать $100 тыс. за «спасение» отца

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов расследует мошенническую схему, в ходе которой 18-летняя студентка поверила ложным обвинениям в государственной измене в отношении своего отца и отдала злоумышленникам сейф со $100 тыс. Об этой истории рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что в течение двух дней мошенники вели диалог с молодой женщиной, вызвав у нее чувство тревоги и страха из-за того, что ее отец якобы причастен к госизмене. Представляясь сотрудниками госбезопасности, злоумышленники убедили девушку выполнить необычную просьбу — вынести из квартиры сейф, содержащий крупную сумму денег, чтобы якобы спасти отца от статьи.

Правоохранителям удалось выйти на след 33-летнего жителя Северной Осетии, который признался, что познакомился с подобной схемой мошенничества в интернете. Он заявил, что большую часть денег перевел своим соучастникам, оставив себе лишь небольшое вознаграждение.

Следователи установили, что за преступлением стоит организованная группа, в состав которой входили люди, которые общались со своей жертвой и те, кто получил от нее деньги.

Расследование по факту мошенничества продолжается. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не доверять незнакомым людям, особенно если их просьбы связаны с денежными или имущественными ценностями.

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