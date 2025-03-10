МВД рассказало, как избежать мошенничества с неожиданными переводами на карту

Неожиданное поступление средств на карту от неизвестного лица может сигнализировать как о случайной ошибке, так и о мошеннических действиях. Об этом предостерегают специалисты управления по борьбе с киберпреступлениями МВД, предлагая алгоритм действий в подобной ситуации.

Первым делом следует удостовериться в реальности зачисления, проверив баланс через официальное приложение или онлайн-банк. Уведомление о пополнении счета может оказаться фишинговой уловкой. В управлении рекомендуют обратиться в банк для проведения внутреннего расследования.

Важно воздержаться от использования поступивших средств до прояснения ситуации, так как это может быть квалифицировано как неосновательное обогащение, требующее возврата суммы и, возможно, компенсации судебных расходов.

Если отправитель предлагает перевести деньги по другим реквизитам, это может быть частью мошеннической схемы, например, с последующим вымогательством из-за перевода «террористу». В случае возникновения спорных ситуаций МВД советует сохранять все записи переписки.

Ранее сообщалось, что более 680 тыс. иностранцев включили в реестр контролируемых лиц в России.